РИАМО - 10 сен. Уголовное дело возбуждено по информации СМИ об отравлении московской семьи после употребления арбуза, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по столице.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Ранее СМИ сообщали, что семью из трех человек госпитализировали с острым отравлением после того, как они поели арбуз, купленный в одном из магазинов сети «Магнит». Пожилая женщина и 15-летняя девочка скончались. Еще одна женщина находится в больнице.

В больницу выехали следователи. Проводится комплекс следственных действий, направленных на уточнение всех обстоятельств произошедшего.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, ведомство поставило на контроль ход расследования этого уголовного дела.

Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.