РИАМО - 10 сен. В здании на проспекте Мира в столице загорелся трансформатор, пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании по адресу: проспект Мира, 119, поступила в 15:50. Там в одноэтажном металлическом строении загорелся трансформатор. Площадь пожара составила порядка 10 кв. м.

В 16:09 пожар локализовали, а в 16:14 - полностью потушили. Информации о пострадавших при данном инциденте не поступало.

Согласно открытым данным, здание по вышеуказанному адресу находится на территории ВДНХ.

За минувшие сутки в Москве произошло 9 пожаров.