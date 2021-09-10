РИАМО - 10 сен. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, по какой логике вводят или отменяют ограничительные меры по коронавирусу в городе.

Градоначальник провел встречу с жителями Юго-Восточного округа столицы и объяснил, как властям пришлось «балансировать» во время пандемии и принимать решения, влияющие на жизнь миллионов людей.

«Нас постоянно обвиняют в том, что мы в угоду политике отменяем, вводим какие-то меры. <...> Что бы мы не делали, нас все время обвиняют, что есть какой-то заговор, какие-то специальные меры, чтобы ухудшить ситуацию и сделать хуже москвичам, но это абсурд», — сказал Собянин на видео, размещенном в своем блоге.

По его словам, в городе в период пандемии мобилизовали практически все московское здравоохранение, создали тысячи новых Covid-коек, обеспечили амбулаторное бесплатное лечение и работу скорой помощи. Когда в 2020 году весной из-за локдауна пик заболеваемости был пройден, власти поняли, что невозможно продолжать «держать людей в четырех стенах», поэтому ограничения сняли.

Осенью того же года власти ввели удаленку из-за нового подъема заболеваемости, но другие жесткие ограничения вводить не стали. Все меры дали свой результат.

Весной 2021 года снова начался рост заболеваемости из-за дельта-штамма. Тогда же была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, включая сотрудников сферы торговли и услуг.

«Я понимал, что это будет тяжелая история. Но к ситуации нужно ответственно относиться. Ввели часть мер ограничительных, мягких. QR-коды в ресторанах», — подчеркнул мэр, добавив, что дальнейшее снятие ограничений было «абсолютно естественным».

Собянин отметил, что постоянно жить в условиях жестких ограничений город не может.

«Кроме медицинской истории есть экономическая, люди должны работать, общаться. <...> Если закрыть людей дома на год, от депрессии умрет больше людей, чем от ковида. Все меры должны быть сбалансированы. Мы вводим меры (ограничительные - ред.) только исходя из складывающейся ситуации», — подчеркнул градоначальник.

Мэр добавил, что главной задачей в таких условиях является обеспечение всех горожан медицинской помощью. С другой стороны, нужно поддерживать нормальный ритм жизни столицы.

Собянин резюмировал, что власти города всегда берут на себя ответственность за принятые решения.

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