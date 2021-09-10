РИАМО - 10 сен. Суд вынес приговор мужчине за умышленное убийство 15-летнего подростка в Солнечногорске, ему назначено наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В марте этого года школьник из Зеленограда после занятий поехал гулять в Солнечногорск. На автобусной остановке мальчик познакомился с 26-летним мужчиной. Старший приятель пригласил подростка пройти к нему в квартиру. Там у мужчины возник замысел убить ребенка.

Злоумышленник нанес жертве ножом множественные ранения в тело и конечности. От полученных ранений мальчик скончался на месте.

После убийства мужчина попытался скрыться во Владимирской области. Там его нашли, задержали и доставили к следователю.

На стадии предварительного расследования по данному делу была проделана значительная работа. Состоялось свыше 10 допросов, проверены показания на месте убийства с участием обвиняемого. Также по делу были назначены и проведены свыше 10 экспертиз.

Собранные специалистами доказательства, в том числе и результаты экспертиз, легли в основу обвинения по делу об убийстве подростка.