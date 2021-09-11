РИАМО - 11 сен. Порталом поставщиков пользуются более 230 тысяч поставщиков со всей страны и 48 тысяч заказчиков из 38 регионов России. Ресурс постоянно развивается, дополняется новыми сервисами, в том числе благодаря обратной связи пользователей. С начала года на Портале было введено девять существенных улучшений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В мае 2021 года на Портале поставщиков был запущен функционал определения категории стандартной товарной единицы (СТЕ) по изображению, который позволит сократить время для определения необходимой продукции. За 4 месяца этой услугой воспользовались более 55 тысяч раз», – рассказал вице-мэр.

Кроме того, у заказчиков города Москвы появилась возможность создания позиций СТЕ в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) без привлечения поставщика.

«Ежемесячно на Портале регистрируются около 4 тысяч новых поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции – в среднем на право заключения одной сделки претендуют 7 поставщиков», — отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.