РИАМО - 10 сен. В новом созыве в Госдуму может пройти новая, пятая партия. На новые партии есть запрос в стране, и если такая партия найдет свою электоральную нишу, то она может стать значимой силой, сообщили РИАМО эксперты.

Ранее были представлены результаты исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), посвященного рейтингу партий на выборах в Госдуму. Опросы населения РФ проводились еженедельно. Объем выборки составил 1,5 тыс. респондентов. В ходе опроса проводили интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

Пятая партия

Прогноз показал, что есть партия-лидер предвыборной гонки, которая получил абсолютное большинство в парламенте. При этом возможное прохождение в Госдуму пятой партии едва ли существенно отразится на коалиционных стратегиях в парламенте.

«Проход в парламент пятой партии радикальных изменений не принесет. Однако будут изменения в стилистике, возможно, за думой станет интереснее наблюдать. С точки зрения расстановки сил это реально, появление пятой партии возможно. Но драматических изменений в расстановке сил в думе от этого ждать не стоит», — сказал ведущий аналитик фонда «Общественное мнение», старший научный сотрудник института сравнительной политологии РАН Григорий Кертман.

Гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что появление пятой партии в Госдуме будет плюсом для избирателя.

«Проблема любой четкой партийной системы в том, что не все избиратели могут найти среди этих партий свою. Ты не можешь быть точно уверен, что твоя позиция соответствует какой-то из этих партий. Пятая партия – это больше шансов найти свою», — пояснил Журавлев.

Новые форматы голосования

В ходе избирательной кампании партии по-разному подошли к новым инструментам голосования. Это касается и многодневного голосования, и дистанционного электронного голосования. Многодневное и электронное голосование уже применялось, но для партий и избирателей это все равно является новинкой.

«Многодневное голосование, безусловно, отразится на уровне явки. Сказать, насколько именно, очень сложно. Она вырастет по сравнению с тем, что было бы при однодневном голосовании. Вырастет она на 3% или же на 12% - никто не знает. Мое оценочное суждение, что суммарно явка составит около 55%. За счет многодневного голосования больше шанс, что придут случайные люди и те, кто не пошел бы вовсе при другом раскладе», — считает Кертман.

Журавлев отметил, что электронное голосование будет интересно молодому поколению больше, чем старшему.

«Выборы в Мосгордуму, в которых использовалось электронное голосование, показали, что далеко не везде оно давало преимущество партии парламентского большинства. Это миф, что электронное голосование работает на партию парламентского большинства, практика это не подтверждает. Но люди левых взглядов будут продолжать думать, что электронное голосование — это такой монстр, который существует, чтобы их запутать», — заключил Журавлев.

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Малые партии

Самое интересное на грядущих выборах – это малые партии. На прошлых выборах они набирали в сумме примерно 10%, но сейчас этот показатель вырос почти в 2 раза. В России есть запрос на новые партии.

«Рейтинг партии власти сейчас несколько ниже, чем на предыдущих выборах. Некоторое количество людей, которое не относится к лоялистам и не входит в устойчивый электорат действующих партий, их число может сокращаться и увеличиваться в зависимости от количества лоялистов. Сейчас их количество увеличилось. Эти избиратели начинают делать выбор, как правило, в последний момент. Они ищут альтернативу вне привычного», — прокомментировал Кертман.

Журавлев в свою очередь отметил, что малая партия перестанет быть малой, если она угадает свою электоральную нишу. Такая партия может стать значимой силой в парламенте, если найдет свою электоральную нишу.

«Запрос на новые политические силы есть всегда и в любой стране. Даже если это парламентская республика и правящая партия хорошо правит, и все хорошо, и все белое и пушистое, даже в такой обстановке возникает запрос на новые партии. Просто потому что избиратель хочет многообразия, он так устроен», — подчеркнул эксперт.

Выборы

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму. В них примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

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