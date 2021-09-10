РИАМО - 10 сен. Средний возраст таксиста в Подмосковье и столице составляет 39 лет, а средний стаж – 15 лет, сообщил замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

Он пояснил, что данные получили из системы контроля «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), в которой зарегистрировались водители такси Московского региона.

По его словам, средняя скорость такси в Москве не ухудшилась. Она осталась на уровне 2018 года.

«Самая высокая скорость автомобилей такси отмечалась в 2020 году, во время пандемии, когда автомобилей на дороге было в разы меньше и дорожное движение было свободное. Сейчас показатели скорости вернулись на те, которые были до пандемии, и соответствуют средней скорости осенью», - добавил Пронин.

КИС «АРТ» начала работать на территории Московского региона в августе.

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