РИАМО - 10 сен. Люблинская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту отравления арбузом семьи на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

9 сентября после ужина все члены семьи кроме отца съели арбуз, купленный в магазине. После этого мать, бабушку и 15-летнюю девочку доставили в больницу с отравлением.

Медики не смогли спасти бабушку и внучку — они скончались. Здоровье матери удалось стабилизировать.

Прокуроры проверят все обстоятельства и установят причины инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что после купленного в магазине «Магнит» арбуза у бабушки, мамы и ее 15-летней дочери началась сильная рвота. «Магнит» уже выясняет обстоятельства случившегося и проводит внутренюю проверку.