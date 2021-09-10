РИАМО - 10 сен. Руководитель управления по внешним коммуникациям торговой сети «Магнит» Антон Карпов сообщил, что будут выявлены обстоятельства отравления семьи арбузом, который они купили в одном из магазинов, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщали, что семью из трех человек госпитализировали с острым отравлением после того, как они поели арбуз, купленный в одном из магазинов сети. Пожилая женщина и 15-летняя девочка скончались. Еще одна женщина находится в больнице.

По словам Карпова, все арбузы, которые поступают на реализацию в магазины сети, проходят проверку на качество и безопасность.

«Магнит» выясняет обстоятельства случившегося. Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», - уточнил Карпов.

Он подчеркнул, что ранее жалоб от покупателей на качество данной продукции в магазинах не поступало.