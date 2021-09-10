РИАМО - 10 сен. Президент РФ Владимир Путин 11 сентября выступит на торжественном мероприятии, посвященном Дню города Москвы, которое состоится в парке «Зарядье». Об этом сообщается на сайте Кремля.

День рождения Москва будет отмечать 11 и 12 сентября. Празднование 874-летия столицы в этом году пройдет без масштабных концертов и массовых гуляний. Несмотря на это, для горожан подготовили разнообразную развлекательную программу с концертами, спектаклями и мастер-классами.

Жители столицы смогут бесплатно посетить более 80 музеев и посмотреть на работы ландшафтных дизайнеров на 35 площадках фестиваля «Цветочный джем». Кульминацией праздника станет запуск фейерверков на 26 площадках.

В преддверии Дня города рабочие промыли тоннели, мосты, фонтаны, памятники и другие столичные объекты. Также в городе привели в порядок цветники.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что приоритетом для городских властей являются не праздничные мероприятия как таковые, а сохранение здоровья москвичей.

День города — 2021 в Москве: «Цветочный джем», концерт на ВДНХ и ралли ретро‑автомобилей>>