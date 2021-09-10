РИАМО - 10 сен. Директор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что нет разницы, в каком порядке вакцинироваться от гриппа и коронавируса. Паузы между введением препаратов оставляют 1 месяц. Об этом сообщает Nation News.

«Но, с моей точки зрения, достаточно 2 недель (временного промежутка между вакцинациями – ред.). Однако все зависит от того, какой вакциной от гриппа человек прививается – на данный момент есть 5-6 зарегистрированных вариантов», – добавил Гинцбург.

Он подчеркнул, что через 2 недели можно прививаться от гриппа вакциной «Гриппол плюс». С этим препаратом можно компоновать «Спутник V».

Эксперт подчеркнул, что в каждом конкретном случае нужно советоваться со специалистом. При этом особых предписаний для пожилых людей в данном вопросе нет.

Кампания по вакцинации от гриппа в РФ стартовала в начале сентября.

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