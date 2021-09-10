РИАМО - 10 сен. Опубликована закупка на капитальный ремонт автомобильной дороги в Одинцовском городском округе, завершить ремонтные работы планируется в 2021 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт автомобильной дороги на объекте: «д. Шульгино Московской области, Одинцовский городской округ».

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и Одинцовского городского округа.

Ранее РИАМО сообщало, что с 30 августа по 3 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано 18 закупок.