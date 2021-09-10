РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий проверил готовность городского округа к зиме, в частности котельной в поселке Красково, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На финальную стадию вышла подготовка к осенне-зимнему периоду. Эта котельная - сравнительно новый объект жилищно-коммунального хозяйства, она была построена в 2017 году. Котельная обслуживает шесть жилых домов – это порядка 7 445 человек, детский сад и ряд объектов технического назначения. Все профилактические мероприятия для подготовки к отопительному сезону выполнены», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что всего в округе 81 котельная, все они готовы к зиме. К 15 сентября текущего года подготовка к осенне-зимнему сезону будет полностью завершена.