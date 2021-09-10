РИАМО - 10 сен. Положительное заключение выдали по проектно-сметной документации больнично-поликлинического комплекса в Хотькове Сергиево-Посадского округа, объект планируется построить в 2024 году, сообщает пресс-служба Минстроя Подмосковья.

Возведение больнично-поликлинического комплекса будет вестись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В городе планируется построить медкомплекс, который будет включать поликлинику на 450 посещений в смену, стационар на 60 коек и подстанцию скорой помощи и другие помещения.

Под строительство выделен участок площадью 29,2 тыс. кв. м.

Рядом с новым медкомплексом создадут места для отдыха, детские игровые площадки, а еще посадят деревья и кустарники.