РИАМО - 10 сен. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что для удобства нужно иметь 3 банковские карты, сообщает «Вечерняя Москва».

Он напомнил, что есть 3 платежные системы — Visa, Mastercard и «Мир». Лучше всего иметь по одной карте с данными системами.

«На некоторых площадках вводятся комиссии при оплате определенными системами. Поэтому 3 карты лучше. Однако обычно люди используют разные банки. Карт достаточно 3, а дальше все зависит от клиента, какой банк он будет выбирать. Таким образом у клиента будут открыты все банки: один клиент хочет перевести деньги другому — обычно бывает комиссия, а тут не будет», — подчеркнул Вакулин.

Он также посоветовал для удобства отказаться от использования пластиковых карт и перейти на цифровые. Однако он напомнил, что при использовании цифровой карты есть минусы.

«Если телефон вдруг сломается, придется обращаться в банк, чтобы выпускать этот пластик», — заключил эксперт.