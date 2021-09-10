РИАМО - 10 сен. Спрос на платные парковки осенью каждый год традиционно возрастает после летнего спада – это связано с началом учебного года и завершением периода отпусков. В первые 8 дней сентября популярность парковок в Москве выросла на 8%, в сравнении с показателями августа, сообщили РИАМО в пресс-службе Московского паркинга.

Помимо осеннего роста, с каждым годом в целом увеличивается приток автомобилей, особенно в центр города, поэтому растет число машин на платных парковках. Например, в первую неделю сентября 2021 года водители парковались на 9% чаще, чем за ту же неделю 2020 года.

«Поэтому парковки становятся более загруженными, а найти свободное место – сложнее. Рекомендуем заранее планировать, где вы будете парковать автомобиль, особенно в центральной части города. В часы пик лучше воспользоваться городским транспортом или услугами такси», - сказали в пресс-службе.

Большинство автомобилистов сейчас оплачивают парковку через приложение «Парковки Москвы» – около 90%. На долю СМС-способа оплаты, паркоматы и личный кабинет на parking.mos.ru приходится 4,5% паркующихся водителей, остальные используют сервисы партнеров.

По всем вопросам о платных парковках можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: +7-495-539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).