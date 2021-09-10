РИАМО - 10 сен. Первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи 5 поколения планируют создать на базе Боткинской больницы в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Предполагается, что на инновационном полигоне будут тестировать прорывные цифровые технологии в здравоохранении.

«Совместно с ГКБ им. С.П. Боткина были отобраны наиболее перспективные проекты, среди которых VR-тренажеры для обучения медиков, AR-решения (дополненная реальность) для помощи врачам при проведении сложных операций и другие, они будут апробированы на базе стационара с использованием всех возможностей 5G и облачных технологий», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

По ее словам, в рамках этого форума было заключено соглашение о сотрудничестве между Московским центром инновационных технологий в здравоохранении, городской клинической больницей им. С.П. Боткина, департаментом информационных технологий и «Ростелекомом».

Поиском, отбором и тестированием медицинских сервисов будет заниматься Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. «Ростелеком» выступит оператором 5G-сети, а Боткинская больница предоставит собственную клиническую инфраструктуру для проведения исследований.

V Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 9-11 сентября. Событие включает в себя свыше 50 мероприятий с мировыми экспертами, а также выставку проектов соцсферы, обсуждение актуальных вопросов здравоохранения, образования, карьеры, технологий и социальной поддержки.