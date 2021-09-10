РИАМО - 10 сен. Московскую семью госпитализировали с острым отравлением после того, как они поели арбуз, сообщает РЕН ТВ.

Согласно данным источника, инцидент произошел на Совхозной улице 9 сентября.

После употребления купленного в супермаркете арбуза плохо стало двум женщинам 61 и 38 лет, а также 15-летней девочке. Их стало сильно тошнить, скорая помощь доставила их в больницу.

Также 10 сентября с отравлением госпитализировали 11-летнего мальчика из соседней квартиры.

Согласно данным Telegram-канала Baza, 61-летняя женщина и 15-летняя девочка скончались в больнице.