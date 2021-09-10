РИАМО - 10 сен. Онлайн-голосование в Москве состоится с 17 по 19 сентября. Среди самых частных вопросов горожан - как узнать статус заявления на участие в онлайн-голосовании и что делать, если отказали в регистрации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проверить статус своего заявления можно на портале mos.ru. Для этого нужно авторизоваться и найти уведомление, где будет отображена информация о том, на какой стадии находится проверка заявления. Также узнать о ходе проверки можно из электронных писем, которые приходят на каждом шаге регистрации.

Причину отказа в регистрации можно узнать из уведомлений в личном кабинете или писем на электронной почте. Зачастую отказ связан с неправильно заполненными данными, которые нужно исправить.

СМС с кодом подтверждения, который нужно ввести при подаче заявления, иногда приходит с задержкой, поэтому надо подождать. Код действует в течение 10 минут, после этого времени можно запросить снова.

Горожанам напомнили, что все участники дистанционного голосования автоматически станут участниками розыгрыша программы «Миллион призов», который пройдет с 18 по 20 сентября. Победители получат СМС-сообщение о выигрыше.

Жители столицы 17-19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы. Также в ряде районов пройдет голосование за депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино будут выбирать муниципальных депутатов.