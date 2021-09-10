РИАМО - 10 сен. Более 570 тыс рублей похитили с банковской карты жителя Москвы. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Мошенник, представившись сотрудником одного из банков, под предлогом сохранения денежных средств узнал у жителя Москвы смс-коды от банковского приложения и похитил со счета 578 тыс. рублей.

30-летний гражданин обратился в отделение МВД России по столичному району Хорошево-Мневники с заявлением о краже денег в размере 578 550 руб. с банковского счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».