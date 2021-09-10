РИАМО - 10 сен. Команды с участниками от 18 до 35 лет примут участие в массовом экстремальном забеге «Гонка Героев», который пройдет 11 сентября на территории горнолыжного клуба им. Леонида Тягачева в д. Шуколово Дмитровского округа, сообщает пресс-служба Главного управления социальный коммуникаций Московской области.

В массовом забеге будут участвовать более 50 команд по 20 человек. Им нужно будет преодолеть уникальную 10-километровую дистанцию с препятствиями, разработанную опытными проектировщиками.

Трасса включает в себя крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, а также другие испытания на силу и выносливость. На финише гонки все участники получат памятные жетоны. Кроме того, медали и кубки получат 3 команды, которые преодолеют трассу максимально быстро.

Еще в рамках форума «Наследники Победы» организуют деловую программу, которая включает в себя лекции, выступления экспертов и почетных гостей, а также мастер-классы и тренинги. Главная тема – патриотическое воспитание в современном мире.

Традиционно на площадке форума будет работать фан-зона, где можно будет, например, поиграть в настольный теннис, посоревноваться в меткости, играя в дартс, насладиться игрой в гольф и даже сделать экспресс-массаж.

Каждый желающий сможет подкрепиться самой вкусной кашей из полевой кухни и согреться сладким чаем.

Участники смогут зарегистрироваться с 9:00 до 12:00. Официальное открытие назначено на 13:00.