РИАМО - 10 сен. В отделение МВД по столичному району Митино обратился неработающий житель Москвы 1961 года рождения и заявил о краже с его банковского счета денежных средств в размере 2,396 млн рублей. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Сотрудниками полиции установлено, что 6 сентября потерпевшему гражданину позвонил неизвестный, представившийся брокером, и под предлогом заработка от финансовых операций убедил его установить на личный компьютер приложение удаленного доступа. После этого злоумышленник завладел реквизитами банковской карты, а также кодами из СМС и украл со счета 2,396 млн рублей.

Потерпевший обнаружил факт хищения только 9 сентября, поэтому не обратился с заявлением в полицию ранее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».