РИАМО - 10 сен. Новое общественное пространство в скором времени создадут на территории усадьбы Васильчиковых, которая находится между Большой и Малой Никитскими улицами в центре Москвы, сообщила исполнительный директор Музея военной формы Российского военно-исторического общества Елена Синицина

«Работы по благоустройству территории начались, как это ни странно, с газонов. Со стороны Малой Никитской улицы земля, на которой располагаются газоны и зеленые насаждения, была насыпана на строительный мусор, который остался после реконструкции усадьбы. Естественно, что трава и декоративные растения приживались крайне сложно. Поэтому первым объектом благоустройства стали именно газоны», - рассказала Елена Синицына.

Новый сад

Также была отремонтирована автомобильная парковка. Ее расширили и заменили покрытие. Кроме того, большое внимание в ходе реконструкции уделялось озеленению, а также освещению усадьбы.

Территорию планируют превратить в красивый сад. Здесь появятся розарий, цветники, много деревьев – яблони, вишни, сирень и другие растения, которые будут красиво цвести весной.

Еще планируют высадить много многолетних цветов, а также установить деревянные цветники. Общая площадь благоустройства превышает 4 тыс. кв. м.

«Особое внимание было уделено световому оформлению – будет сделано очень красивое освещение на всей территории, включая высокие светильники и подсветку здания усадьбы. У аллеи полководцев возле центрального входа взамен узкой и неудобной дорожки из гравия уже появилась новая, с очень красивым покрытием, напоминающим козинаки», - добавила Синицина.

С 1845 по 1855 годы дом снимала семья князей Васильчиковых. При них в усадьбе проводились литературно-художественные вечера, на которых бывали Гоголь, Тютчев, Щепкин, Айвазовский, Грановский и другие выдающиеся современники. В усадьбе устраивались балы и рождественские елки для детей. Благодаря яркой культурной жизни усадьбу стали называть не по фамилии построившего ее полковника Бибикова, а семье Васильчиковых.

В 1881 году банкир и промышленник Лазарь Поляков приобрел усадьбу и использовал ее как доходный дом. С 1903 года в главном доме размещалась женская гимназия, преобразованная после революции в школу № 48, которая просуществовала до 1976 года. В 1920-е годы директором школы была надежда Земская – сестра писателя Михаила Булгакова. Сам писатель жил в усадьбе с августа по ноябрь 1924 года.

В рамках благоустройства было принято решение создать небольшие скульптурные композиции, рассказывающие об известных людях, бывавших в этой усадьбе.

Создание Музея военной формы

В 2019 году после масштабной и кропотливой реставрации в усадьбе открылся Музей военной формы Российского военно-исторического общества. Это единственная подобная площадка в Москве, полностью посвященная теме истории русской военной формы. Гости могут увидеть основные этапы эволюции военной формы: с момента создания регулярной армии Российской Империи Петром I и до современной Армии России. Постоянная экспозиция музея - «Мундир для героя», включает в себя 22 зала, демонстрирующих особенности развития формы Русской Императорской, Рабоче-Крестьянской Красной, Советской и современной Российской Армии.

В музее регулярно проходят интерактивные костюмированные программы и мастер-классы, концерты и спектакли, лектории и дискуссионные клубы.