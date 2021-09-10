РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. В городском округе Люберцы с 13 сентября начнут работать мобильные пункты вакцинации для профилактики гриппа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа в сентябре: 13 и 20 сентября - ж/д станция Люберцы, 14 и 21 сентября - Дом ветеранов, 15 и 22 сентября - СНТ «Дружба», 16 и 24 сентября - СНТ «Зенино», 17 и 23 сентября - СНТ «Березка», 27 сентября - «ТЕНЗО-М», 28 сентября - СНТ «Пехорка», 29 сентября - ВНИИ Крахмалопродуктов. Пункты будут работать ежедневно с 8:00 до 15:00, кроме выходных.

Кроме того, сделать прививку от гриппа можно во всех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы в будни с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 15:00. На прививку можно записаться через портал «Госуслуги» или прийти в поликлинику без предварительной записи. Перед вакцинацией врач проведет обязательный осмотр.

Кампания по вакцинации от гриппа во всех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы началась 1 сентября.

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