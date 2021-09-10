РИАМО - 10 сен. В ходе раскопок в столице на Гончарной улице археологи обнаружили 536 артефактов XVI–XIX веков, после реставрации их передадут в городские музеи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Раскопки на Гончарной улице подарили городу большую археологическую коллекцию. Она состоит из предметов быта, которыми пользовались москвичи в XVI–XIX столетиях. Это керамическая посуда и изразцы, изделия из гутного стекла с росписью, которые изготавливали вручную из горячего стекла без применения форм. Кроме того, в коллекции — монеты, фарфоровые игрушки, а также церковные предметы. Это детали от переплетов книг, складень, сосуды для елея», — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что самым интересным из находок стал литографический камень для печати торговых ярлыков. Артефакт датируется второй половиной XIX века.

Также на месте раскопок археологи нашли бутыль из высокопрочной керамики, ее относят к концу XIX столетия. Особенность сосуда в том, что на нем отпечаталась фабричная этикетка. Она написана на двух языках — русском и немецком. Этикетка гласит, что в бутылке содержался травяной бальзам.

Среди находок есть образец парадной посуды XVIII века. Это остатки стакана из светло-зеленого стекла. Его поверхность усеяна тонкими линиями из стекла красного и желтого цветов. Они изображают герб Российской империи — двуглавого орла, а также составляют надпись «Виват ея Императорскому Величеству».

Особой удачей для археологов стали фрагменты одежды XVII века, предположительно они принадлежали зажиточному горожанину. Это остатки двух рубах с вышивкой металлизированной нитью, элементы галунной отделки верхней одежды. ​