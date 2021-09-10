РИАМО - 10 сен. Московское метро и служба занятости столицы подписали соглашение о сотрудничестве – это позволит рекрутировать на работу в городском транспорте большее количество людей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Каждый день специалист от Московского метрополитена по подбору персонала будет находиться на площадке центра занятости на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1. Там граждане сразу смогут познакомиться с работодателем, узнать подробности про компанию и предлагаемые вакансии, а также пройти собеседование и получить предложение о работе.

Начиная с августа текущего года, HR-специалист Мосметро ежедневно собеседует в службе занятости кандидатов на работу в компании. За все время около 400 человек прошли интервью, при этом 80% соискателей получили направление на интересующие их рабочие позиции.

«За последние 10 лет здесь (в столичном метро – прим. ред) появилось свыше 20 тысяч новых рабочих мест. К 2025 году благодаря развитию и расширению метрополитена добавится еще 10 тысяч», — сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.