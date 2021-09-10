РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 сен. Сотрудники ГИБДД выписали 17 протоколов за нарушение ПДД водителями Котельников в ходе рейда, сообщает пресс-служба администрации округа.

В социальных сетях поступило множество жалоб на водителей транспортных средств, нарушающих правила дорожного движения на 2-м и 3-м Покровском проездах. В связи с этим сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с администрацией провели профилактический рейд.

В период проведения мероприятия сотрудниками ОГИБДД было остановлено и проверено 43 водителя автотранспортных средств, составлено 17 административных протоколов, эвакуировано 7 автомобилей.

Госавтоинспекторы обращают внимание водителей на вежливое и корректное поведение на дороге, а также необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения.