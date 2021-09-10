РИАМО - 10 сен. В городском округе Клин на территории дома 51 деревни Крутцы ввели карантин по бешенству животных. На время карантина жителям запрещено торговать питомцами и перевозить домашних животных, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В соответствии с законом РФ «О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа Клин постановляю: установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории деревни Крутцы», – говорится в тексте документа.

На этой территории запрещается торговля домашними животными, а также отлов и вывоз животных за пределы карантированной территории.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал, что в Московской области продолжается разъяснительная работа об опасности бешенства, а также о том, что вакцинация домашних животных необходима.

«В настоящее время в регионе реализуется инновационная система профилактики бешенства. Первое - две трети доз из запланированной вакцины раскладывается посредством малой авиации. Реализуется программа «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» на территории муниципалитетов в отношении безнадзорных животных. Также в очагах осуществляется дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких плотоядных животных с целью разрыва эпизоотической цепи распространения бешенства», - пояснил Воскресенский.