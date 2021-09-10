РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. Жители городского округа Люберцы до 10 октября могут выбрать пруд для очистки в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На портале «Добродел» началось голосование по очистке от мусора подмосковных прудов.

Жители округа могут выбрать для очистки в 2022 году из 3 водоемов: пруд в п. Томилино на ул. Шевченко, пруд в д. Жилино на ул. Прудовая и Директорский пруд в СНТ «Ручеек». Голосование продлится до 10 октября.

Оставить свой голос за проведение очистки пруда можно на портале «Добродел». Надо перейти на карту, выбрать свой муниципалитет, зайти в раздел «Голосование» и выберать пруд. Чтобы голос был засчитан, нужно авторизоваться через портал госуслуг. Каждый житель может отдать свой голос только за один водоем.