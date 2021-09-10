10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году каждые 40 секунд происходил суицид, а Россия занимала одну из лидирующих позиций по количеству подобных смертей. Ежегодно более 700 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством — такие цифры приводит ВОЗ в 2021 году. К решению расстаться с жизнью могут привести проблемы в семье, личные кризисы, неудачные отношения и многое другое. Москвичи рассказали РИАМО, почему задумывались о суициде и как сохранили свои жизни.

Татьяна, 28 лет:

«Я бы не сказала, что моя жизнь складывалась хорошо и удачно. Казалось, что на каждом ее этапе, начиная с 10 лет, меня словно бросало на камни, куда бы я ни шла.

В детстве я столкнулась с жестокостью и домашним насилием, этот период я переживала очень тяжело. Позже я впервые испытала чувства к человеку, но это не принесло мне ничего, кроме боли и потерь. Это было не просто увлечение, а любовь всей жизни. В таком состоянии я прожила много лет. Тогда я стала употреблять алкоголь, в котором находила утешение.

Казалось бы, история вполне банальна, такое случалась со многими, но у меня события наслаивались друг на друга, сопровождались очень тяжелыми обстоятельствами. Если побои, то по полной программе, если привязанность, то только рука об руку с ненавистью. Каждый, у кого я искала утешения, в итоге меня уничтожал.

Я начала вести очень разгульный образ жизни: мне казалось, что только этого я и заслуживаю. К моим 19 годам я думала, что прожила жизнь 40-летнего человека, который прошел многое. Утешали меня разве что близкие друзья, но у них были свои полные семьи, а я была абсолютно одна. Они не смогли заменить мне родных, как бы мне этого ни хотелось.

О жизни и смерти я остро задумалась, когда мне рассказали, что одна из подруг моего детства попыталась покончить с собой. Помню, я хотела сорваться к ней, но родственница, которая на тот момент воспитывала меня, запретила уезжать, полив эту девушку грязью. Я много плакала, а потом меня лишили дома, где я росла. Больше я так жить не могла и поняла: если оборву свое существование, то мне хотя бы станет легче.

У меня не раз возникали такие мысли и даже тянулась рука. Однако каждый раз я вспоминала хорошие моменты в моей жизни и понимала, что вокруг столько удивительных историй, разных стран и людей, которые я хотела бы узнать.

Тогда я четко осознала, что не готова расставаться с жизнью. Я обратилась к врачам, которые помогли мне справится с проблемами и буквально вытянули из депрессии. Я решила справится с проблемой. Я не говорю, что это просто, но это возможно. В дальнейшем я не раз помогала советом другим людям, всегда подчеркивая, что главное — вовремя остановиться, обратиться за помощью и не держать проблемы в себе».

Депрессия из-за кризиса: постоянный стресс и как с ним бороться

Рита, 51 год:

сайт мэра Москвы

«Главный перелом в моей жизни произошел, когда я узнала, что мне изменял муж. На тот момент мне казалось, что все потеряло смысл, а мои внутренности просто сдавили в тиски, ведь меня предал человек, с которым я столько прошла и которому безоговорочно доверяла.

Я закаленная обстоятельствами женщина: подняла свой бизнес с нуля, пережила множество разрывов с людьми, принимала сложные решения. Но семья для меня была совершенно другим полем: стабильным и важным. Кроме того, у нас с мужем рос общий ребенок. В итоге я приняла решение о разводе. Для меня это была личная трагедия и травма.

Вокруг меня происходило много похожих историй: подруги разводились, проходили через проблемы в отношениях, переживали измены и изменяли сами, но мне почему-то казалось, что подобное не может случиться со мной. Будто это какая-то другая отдельная реальность.

Мои родные были в шоке от того, что со мной стало после разрыва. Я постоянно плакала и на всех срывалась, очень много курила и налегала на спиртное, буквально сошла с ума. Отдалилась от дочери, погрузилась в работу и начала постоянно пропадать вне дома. У меня случались постоянные истерики и приступы гнева, а еще потери памяти: возможно, моя психика просто не справлялась и блокировала особенно тяжелые моменты.

Мне казалось, что обращаться к психологу или психиатру стыдно, я же не какая-нибудь сумасшедшая. При этом меня все чаще посещали мысли, что я так больше не могу и, возможно, мне стоит уйти из жизни. Казалось, меня ничто не спасет.

Потом я все чаще стала вспоминать историю, которая произошла со мной давным-давно. Мой знакомый обратился ко мне и просил уделить ему время, чтобы просто пообщаться. Но у меня был загруз по работе, и я ему отказала, а буквально через пару дней узнала, что он сам закончил свою жизнь. Эта история постоянно напоминала мне, что иногда простой разговор может облегчить душевное состояние.

Тогда я и пошла к специалистам. Они дали мне понять, что в таких случаях необходимо обращаться за помощью. При этом иногда могут помочь не психологи, а психиатры и отделение пограничных состояний. Сейчас моя жизнь полностью наладилась: после развода я жила много лет с одним мужчиной, потом разошлась, а замуж так и не вышла. Зато у меня есть любимое дело, много друзей и хороший доход».

Депрессия из-за кризиса: постоянный стресс и как с ним бороться>>

Александр, 35 лет:

«Так вышло, что моя карьера резко оборвалась, потому что меня подставил мой же коллега, которого я считал как минимум приятелем. Я потерял свою фирму, причем со скандалом, долгое время не мог прийти в себя и начать задумываться о новом трудоустройстве.

Вместе с этой потерей разрушился и весь мой круг общения, так как он был связан с работой. Отношений я тоже не имел, хоть мне и нравилась одна девушка: она, как ни странно, была моим деловым партнером и тоже отвернулась от меня из-за скандальной ситуации.

Я закрылся дома и погрузился в самобичевание. Мне казалось, что в один момент вокруг меня ничего не осталось. Чем бы я ни занимал себя — кино, книгами или уборкой — я не мог отвлечься ни на секунду. Мои мысли съедали меня изнутри, а период восстановления после скандала на работе превратился в затяжную депрессию и апатию. Каждый день я задавался вопросом: «Есть ли смысл шевелиться и пытаться что-то изменить?».

Я отрезал себя от общества и со временем забыл о другой жизни, начал напоминать себе дерево, которое стоит на одном месте и постепенно увядает. Иногда на меня волнами накатывала тоска и становилось очень плохо. Я понимал, что сильный человек должен преодолеть этот этап и продолжать двигаться дальше. Но, очевидно, я оказался не из таких.

Одиночество в четырех стенах давило на меня, а выходить на улицу просто не хотелось. На тот момент я принял решение закончить все это, потом метался в сомнениях обратно к желанию жить, и так по кругу. В итоге решился, но, к счастью, мои действия не нанесли моему организму никакого урона. Зато страха я испытал достаточно. Это меня отрезвило, и я будто очнулся и обратился за помощью. С тех пор прошло около четырех лет, моя жизнь стабилизировалась, но я до сих пор иногда с неприязнью вспоминаю тот период».

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