РИАМО - 10 сен. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что совместная программа Ростуризма и министерства образования и науки РФ приведет к всплеску интереса к путешествиям среди молодых россиян, сообщает Nation News.

В РФ началась регистрация на участие в программе бесплатных путешествий. Программа будет действовать во всех российских субъектах. Туристам будут предложены свыше 250 различных маршрутов.

«Это может служить как импульс, катализатор, чтобы люди задумались о путешествиях. Основной сегмент путешествующих – это молодежь. Оказывать им услуги бесплатно никто не сможет, но дать импульс, предложить, субсидировать путешествия – это хорошее дело, чтобы стимулировать направление. Это работает примерно также, как кешбэк», — рассказал Барзыкин.

По его словам, сейчас многие россияне не знают ничего об отдыхе на Алтае или Черноморском побережье России.

По его словам, в стране нет неперспективных территорий. Достопримечательность есть везде – на Северном Кавказе, Абакане, Камчатке, в Бурятии.