РИАМО - 10 сен. В пятницу ряд москвичей получил государственные награды, награды города, а также премии Москвы в области литературы и искусства. Награды вручил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил специалист по ведению проектов культурно-просветительского характера Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Михаил Калинкин.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени также награждены глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» Альбир Крганов и исполнительный продюсер АНО «РуКонцерт» Руслан Черкашин.

За вклад в борьбу с пандемией коронавируса почетной грамотой президента РФ награжден замдиректора по безопасности и режиму парка «Зарядье» Эдуард Кононов; благодарность президента РФ получила руководитель проектов «Интеллектуальных социальных систем» Елена Бабченкова и директор департамента АО «Р-Фарм» Вадим Кочкин.

Также группе москвичей присвоены почетные звания «Заслуженный работник высшей школы РФ», «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник физической культуры РФ».

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и его жителей также награждена группа москвичей, включая директора Всероссийского НИИ автоматики им. Н.Л. Духова Сергея Лопарева и гендиректора ГУП «Мосводосток» Константина Ишханяна. Почетной грамотой правительства Москвы награжден музыкант Николай Расторгуев.

Заслуги москвичей также отмечены почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы», почетными званиями «Почетный работник образования города Москвы», «Почетный работник транспорта и связи города Москвы», «Почетный работник социальной защиты населения города Москвы», «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы», «Почетный работник промышленности города Москвы».

В 2021 г. премии города Москвы в области литературы и искусства удостоены 11 мастеров искусств в 6 номинациях. Среди них Борис Мессерер, Павел Руднев, Дмитрий Корчак, Борис Голдовский, Елена Груева, Карэн Бадалов, Евгений Писарев и другие деятели искусств.