РИАМО - 10 сен. Подмосковные врачи за последние сутки вылечили еще 513 коронавирусных больных. С начала пандемии инфекцию в регионе победили 373 300 пациентов, сообщает областной оперштаб.

Также за сутки было выявлено 585 новых случаев заражения, спасти не удалось 11 пациентов с диагностированным Covid-19.

За все время пандемии в регионе зафиксировали 429 257 случаев заражения, жертвами инфекции стали 7 943 человека.

При появлении любых симптомов ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача на дом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>