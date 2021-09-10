РИАМО - 10 сен. Жители столицы могут устроить на работу в Московский метрополитен с помощью технологии массового подбора сотрудников - «Ассессмент-центра». Эта технология уже показала свою эффективность, сообщила начальник Центра подбора персонала ГУП «Московский метрополитен» Ирина Царева.

По ее словам, всего Московский метрополитен насчитывает 10 тыс. вакансий по 400 профессиям.

«На данный момент на площадке центра занятости Москвы у нас открыт «Ассессмент-центр», где потенциальные кандидаты проходят собеседования и направляются на этапы трудоустройства», - сказала Царева в ходе заседания на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Она отметила, что проект заработал в начале августа и с этого момента в компанию обратились около 400 мотивированных кандидатов, из них 80% заинтересовались работой в московском транспорте.

«Ежедневно специалист Московского метрополитена проводит первичное собеседование, рассказывает о профиле вакансий. Мы рассчитываем, что совместный проект будет привлекать молодежь. Данный проект дает результаты», - заключила Царева.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 9-11 сентября. Событие включает в себя свыше 50 мероприятий с мировыми экспертами, а также выставку проектов соцсферы, обсуждение актуальных вопросов здравоохранения, образования, карьеры, технологий и социальной поддержки.