РИАМО - 10 сен. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 585 случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев в регионе достигло 429 257, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.
Прививки от инфекции в Подмосковье можно сделать бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
В области работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
В Подмосковье также началась массовая вакцинация населения от гриппа. Планируется привить свыше 4,5 млн жителей региона, в том числе более 1 млн детей.
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