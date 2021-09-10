РИАМО - 10 сен. Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться новыми арт-объектами из живых цветов на площадках фестиваля «Цветочный джем» 11 и 12 сентября. Их установят ко Дню города, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На площадках в центре и округах появятся необычные арт-объекты из более чем 20 тыс. живых цветов. Ширина каждого букета составляет свыше 2 м, высота — более 3 м. Полюбоваться роскошными букетами и сделать фото на их фоне можно будет только в праздничные дни.

Букеты появятся на Тверской площади, площади Революции, а также на улицах Святоозерской, Перерва, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского.

Подобные арт-объекты разместят на фестивале впервые. Их придумали специально для Дня Города. Для создания каждого букета используют более 2 тыс. живых цветов. При этом арт-объекты не будут похожи друг на друга, ведь для их создания дизайнеры подбирают растения под стать каждой площадке.

Фестиваль «Цветочный джем» продлится в столице до 1 октября.