В этом году Москве исполняется 874 года. За последние годы столица стала городом для пешеходов, гурманов и модников. После чемпионата мира по футболу 2018 года город полюбили туристы, а сами москвичи стали больше улыбаться. В преддверии дня рождения столицы обозреватель РИАМО пообщалась с основателем «Экскурс-бюро №1» и «Экскурсий из окна» москвичкой Мартой Агеевой, которая в своем блоге влюбляет в Москву, и узнала, какие еще интересные изменения произошли с городом за десятилетие.

«Путешествия из Москвы в Москву»

Марианна Искандарян

– Марта, ты в своем блоге и на экскурсиях рассказываешь о Москве с большой любовью. Расскажи, за что ты ее любишь?

– Я люблю разных людей, разные виды деятельности, и Москва в этом смысле моя со своей этой разностью. Вот район Тимирязевской академии, вот площадка Академии наук, вот дворики Покровки, вот совершенно иные ощущения от Строгино, вот просторы Крылатского, вот удивительная библиотека на Электрозаводской – и так каждый день, каждый раз, когда просто идешь по Москве!

Ее не объять, не обнять до конца, а вот она обнимает каждого. Дает дом, работу, дарит любовь, тут рождаются дети, тут возможно все. И это настолько задает высокую планку и настолько тебя мотивирует!

Мне бы очень хотелось, чтобы все, кто говорит про пробки, про проблемы в городе (что я тоже, безусловно, замечаю), хоть иногда останавливались и говорили: «Слушай, Москва! Спасибо, ты же подарила мне много крутых людей, я воплотил тут много идей, а сколько еще всего будет!»

Когда у нас с мужем родились дети, мы решили, что надо быть не только родителями, но и влюбленными. И стали оставлять детей бабушке на одну ночь, а сами сбегать в московский же отель. И вы знаете, такие «Путешествия из Москвы в Москву» помогают посмотреть на город с нового угла, с нового ракурса. Ты реально ощущаешь себя туристом в своем же городе. И вот буквально в прошлые выходные мы поехали в отель на «Смоленской», вышли гулять по вечерней Плющихе и открыли столько новых домов для себя, столько удивительных зданий.

– В каком районе ты родилась? Какой была твоя детская Москва?

– Я с юга Москвы, с Варшавского шоссе. Все названия – Красный строитель, улица Газопровод, Россошанская – вызывают сейчас ностальгию. Я любила наш дом, который назывался «китайская стена» – ведь от первого до последнего подъезда путь занимал около 5 минут, и в детстве это казалось громадным расстоянием. Там школа, первые друзья, первая влюбленность, первая музыкальная школа и театральная студия в ДК «Маяк».

Но сколько себя помню, всегда хотела переехать жить в центр. Загадывала это на все падающие над Чертаново звезды (в моем детстве их было очень хорошо видно на московском небе), чтобы жить поближе к красивым особнякам, историческому центру. Сбылось.

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Какой была Москва в нулевых

– Сколько тебе было лет в 2000 году? Какой тогда была Москва?

– Мне было 13 лет. И я очень хорошо помню слово «миллениум»! Мы ждали то ли конца света, то ли нового чего-то. Слишком сильны были впечатления от взрывов домов, а после них часто эвакуировали по ложным вызовам. И вот все соседи, схватив паспорта и непременно шубы, стояли на улице и ждали, когда проверят очередной звонок. Если честно, было страшно…

Я помню себя подростком, который уже хотел своих денег. Помню такие центры в Москве, как «Перспектива», в которых школьникам можно было зарегистрироваться и получить работу. В один из таких, в Дом творчества «На Полянке», я приехала и записалась в студию журналистики, там и пропадала всю юность, в творческих коридорах.

В то время Москва была полна рынками с одеждой, которую примеряли прямо там же, а еще видеопрокатами и интернет-кафе. Домашний интернет был очень дорогим, связь прерывалась, и поэтому мы ходили в такие кафе. А еще при входе в них были стойки с Fly cards – бесплатными открытками с рекламой разных компаний. Это верх креатива был, мы коллекционировали их, обменивались и дорожили ими.

А по телефону звонили друг другу по тарифу «Пять секунд» – это было время бесплатных разговоров. И успевали ведь поделиться всеми подростковыми проблемами за эти пять секунд!

Помню, как было не достать учебников, и мы постоянно их где-то искали, ездили в «Молодую Гвардию» на Полянке, покупали у перекупщиков рядом.

Парки были совсем другими, например, вход в «Музеон» был платный – по 50 рублей. Парк стоял заброшенный, но впечатляли огромные качели с видом на Петра Первого, а еще запах шоколада от «Красного Октября». Конечно, в детстве многие любили Парк Горького, где был «Чудоград» на входе с драконом.

Еще помню кинотеатр «Дом Ханжонкова», где впервые посмотрела фильмы Звягинцева и Учителя. Помню, как плакали бабушки, когда этот кинотеатр закрывали. Я сейчас и сама, как старушка, вспоминаю, как было 20 лет назад.

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Город невест и московская мода

– Одна из популярных программ твоих экскурсий – «Москва модная». На твой взгляд, когда москвичи стали модными?

– Москву еще 200 лет назад называли «Городом невест». Считалось, что в Петербурге, в столице, – бизнес, и все мужчины там, а в Москве – невесты. И, конечно, у них было время следить за модой, разодеваться, быть в тренде – будь то мода на бледность лица или причудливые шляпки с чучелами животных. В Москве никогда не боялись демонстрировать себя.

И сейчас столица готова демонстрировать – например, тренд на прозрачные велосипедки облетел этим летом Патриаршие пруды без капли стеснения. Но мода на удобное тоже пришла в город.

Даже на наших экскурсиях, когда начиналось бюро, мы позиционировали себя исключительно как гиды на каблуках! И спокойно вышагивали по три часа прогулок на 10-сантиметровых шпильках. Сейчас шпилек все меньше, а модных кроссовок все больше, и мы и здесь следуем моде и переобуваемся. И прогулки, кстати, лет восемь назад у нас были по три – три с половиной часа, а сейчас по полтора–два. В такой промежуток времени сейчас современные люди хорошо и внимательно слушают, а потом уже тяжеловато.

И на этой прогулке мы тоже подчеркиваем, что мода может быть не только на безразмерные худи, но и на образ жизни. И если раньше многие прогулки заканчивались в ресторанах, то сейчас модно просто взять с собой блюдо на том же Центральном рынке и идти гулять дальше. Плюс пандемия наложила свой отпечаток.

– На твой взгляд, Москва как мегаполис накладывает отпечаток на любовь и отношения?

– Динамизм Москвы, вечная гонка «быстрее, выше, сильнее» просто не оставляет порой сил на любовные отношения. Общий фон в городе не пропитан романтикой.

Безусловно, на бульварах есть парочки, но ведут они себя не как в XX веке, когда даже нищие жаловались, что спать негде, потому что до четырех утра сидели на скамейках и целовались влюбленные. Да, есть свидания, свадьбы, рождаются дети, но разговоров про работу в Москве все равно больше, чем про любовь.

Я лично эту ситуацию всегда стараюсь переломить как в своей личной жизни, так и в общественной – пишу посты, куда пойти на свидания в Москве. Например, рекомендую взять мопеды напрокат и поколесить по Бульварному кольцу. Город предлагает много впечатлений, надо их брать. Психологи часто советуют на начальных этапах пойти вместе на приключение, риск, испытать новое – ну вот прыгнете вдвоем на Zipline на Воробьевых или покатайтесь на рассвете на сапах по Москва-реке – и разговоров об этом будет чуть больше, чем про проект на работе.

– Говорят, что за последнее время москвичи стали более улыбчивыми, ты это замечаешь?

– Мне кажется, самым улыбающимся городом Москва была во время чемпионата мира по футболу. Тогда был поток иностранцев, который своей веселостью сшибал и делал такими же веселыми наши генетически предрасположенные к хмурости лица. Это была сказка какая-то! Сейчас, возможно, улыбок и вежливости стало больше, но часто мы их не замечаем за экранами телефона. Очень много людей вокруг просто погружены в свой мир, в мир телефона – не до улыбки сразу.

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«Рекламные» улицы и нетусовочные Патрики

Марианна Искандарян

– А за последние 10 лет Москва сильно изменилась?

– Я очень люблю в телеграм-каналах смотреть на снимки «Было-стало». Люблю на экскурсиях подчеркивать, что в будущее можно много взять примеров из прошлого. Тогда уже во многих сферах все придумано было.

Но вот точно я бы не вернула из Москвы 10-летней давности рекламу. Она была всюду: перетяжки на Тверской, на каждом доме, – все это делало город «невидимым» за обилием баннеров и плакатов.

Я бы не вернула и дым сигарет. Ты шел в ресторан, в клуб и возвращался с этим запахом на волосах, на одежде. Мне, как человеку, который никогда не курил, это было особенно тяжко.

Я бы не стала возвращать хаотичную парковку. Но не скрою: как автомобилист я вспоминаю 2010 год, когда я ставила свою первую машину прямо у памятника Долгорукому и не платила за это 380 рублей в час. Тогда я наслаждалась городом для машин, но он был не для людей. Сейчас все более упорядоченно, и хотя от пробок нас все равно это не спасает, зато гулять и проводить экскурсии стало комфортнее.

По ощущениям, город сейчас безопаснее, чем был. И по статистике тоже.

Еще город был меньше. Мне иногда кажется, что я застряла в старой схеме метро и сейчас, когда слышу новые названия, даже понять не могу, на какой ветке эта станция. Сейчас у нас есть Новая Москва, МЦК, и столько всего еще строится.

Про хорошее, что хотелось бы захватить из той, старой Москвы – это общий настрой. Тогда дышалось свободнее, темы многие обсуждались открыто и свободно. На сцене и в кино тоже был дух свободы. Хочется похорошевшую, но при этом свободную Москву.

– Как изменились улицы и парки? Куда все любили ходить 10 лет назад?

– Патриаршие пруды тогда были нелюдимыми, такими местечковыми, никаких вечерних загулов и скандалов от местных жителей. Только экскурсионные группы, тихие такие, свои.

Арбат был прекрасным, когда была Стена мира – рисунки детей на плитке, когда там было много художников.

Сейчас Арбат какой-то очень аляповатый, с вывесками, с ростовыми куклами, с дешевыми ювелирными магазинами. У улицы совсем нет лица. Так же, как и у Тверской! Это же главная дорога столицы! Что с ней?

За счет дорогой аренды выживают немногие, уже и «Ашан» был, и непонятно кто. Верните «Филипповские булочные» и начните продавать булочки с маком, верните кондитерскую Абрикосовых, отдайте дань традициям этой улицы, или просто заселите ее приятными кафе!

Вот с Покровкой, например, произошла обратная ситуация – она стала тусовочной, модной, а была совсем не такой. Есть и законсервированные улицы, как Старая Басманная: была тихой, тихой и остается.

Отмечу колоссальные изменения на ВДНХ. Раньше я обходила стороной этот район, все эти павильоны с жутким наполнением. А сейчас мы приезжаем туда семьей и я не знаю, куда бежать – совершенно прекрасный «Музей кино», один из самых интерактивных, на мой взгляд, музеев в стране – «Музей нефти» (вы даже не представляете, как интересно можно рассказать про нефть!), музей космоса, павильон «Союзмультпарк» и еще, еще и еще. Там хочется проводить время. А рядом с моим университетом у метро «Ботанический сад» был просто заброшенный парк, а сейчас – и парк сохранен, и прекрасные детские площадки, беседки, зоны отдыха – такое удовольствие проводить там время.

– Что еще из нового в Москве тебе нравится?

– Нравится очень, как развивается транспортная система, как мне легко карточкой пластиковой оплатить проезд. Как я могу взять самокат и проехать по городу. Что группу могу провести по Тверской по широкому тротуару – а ведь буквально недавно он весь был в автомобилях. Нравится, как чисто в городе, как светло, как круто по нему гулять в любое время суток.

Мне нравится в новом Дворце водных видов спорта в «Лужниках», на канатной дороге, в небоскребах «Москвы-Сити». Очень много нового и прекрасного. Видеть, как город развивается на твоих глазах – это и есть пульс жизни!

Пример того, что город становится дружелюбнее – наземный пешеходный переход от Большого театра к «Метрополю», он делает сразу удобнее это пространство для людей, для велосипедистов, для родителей с колясками.

Особенно изменения чувствуешь, когда приезжают друзья из других стран и рассказывают, как там плохо с медициной или тормозит доставка. И сидишь ты, который в любое время дня и ночи можешь заказать себе почти что угодно, сделать маникюр в салоне, побывать в ресторанах на любой вкус, вызвать врача на дом и знать, что тебе окажут помощь.

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Москва, которой не хватает

Сайт мэра Москвы

– Чего тебе не хватает в Москве? Что вызывает грусть?

– Больше всего грущу от того, как много исторических зданий было снесено за эти годы, которые не уберегли. Как топорно многие из зданий реставрируют. Как места из детства закрываются. Вот на Полянке была чудесная мини-булочная, где были самые вкусные булочки на свете, где она сейчас? Я бы хотела привести туда своихдетей.

Грущу, что доступность города для инвалидов развивается какими-то ничтожно маленькими шагами, им по-прежнему трудно попасть во многие общественные места. И еще в Москве очень не хватает «Гайд-парка».

Я хочу дружелюбные открытые исторические здания – попасть в дома, которые строил Шехтель, внутрь особняка Морозова с причудливыми ракушками, напротив метро «Арбатская», недалеко от моего дома – в бывшую богадельню Геера. Хочу видеть Кремль открытым пространством: было бы здорово перевезти всех работать в другое место, а Кремль сделать местом для прогулок, в каждой башне – экспозицию.

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Что смотреть на окраинах Москвы

– У вас есть экскурсии в спальных районах Москвы? Что там интересного?

– Мне очень жаль, что экскурсии, которые мы придумывали чуть дальше от центра, обычно не пользуются такой популярностью, как Патриаршие, Тверская и Чистые пруды. Хотя у нас была очень трогательная прогулка по «Войковской», где в финале мы заводили группу в мастерскую Юрия Норнштейна, или была прогулка по ЗИЛу, где мы погружались в эпоху СССР через музыку, фильмы, моду, науку.

Я очень люблю проект «Спальный район» художницы Марины Звягинцевой, которая устраивает разные выставки на окраинах города, то в Бутово кровати необычные были, то площадкой становилась школа на юго-западе Москвы.

Окраины надо раскачивать такими крутыми событиями, необычными решениями, чтобы захотелось туда приехать не просто ради любопытства, а потому что есть на что посмотреть и чем впечатлиться. Это пока успешно подхватили рестораторы. И во многих районах появляются заведения, в которые хочется поехать. Осталось зрелищ еще добавить.

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Места, где можно влюбиться в Москву

Марианна Искандарян

– Марта, назови свой топ-5 мест, которые обязательно стоит посетить в Москве.

– Мой топ-5 мест, не считая открыточных и знаковых (от Кремля и парка «Зарядье» до Большого театра), такой.

Во-первых, особняк Рябушинского, он же музей-квартира Максима Горького. Лестница с медузами не оставляет равнодушным. Во-вторых, центр современной культуры «Гараж» – таким и должен быть музей, а еще там идеальное кафе и магазин при музее.

Затем театр Образцова – в нем нужно своими глазами увидеть старейший «Необыкновенный концерт». А в храме Святого Антипы Пергамского на Колымажном дворе можно увидеть, как выглядит современное яркое православие. И, конечно, стоит послушать органный концерт в зале «Зарядье» и потом пойти на экскурсию, где покажут все новейшие технологии этого зала.

– Что стоит посетить прямо сейчас, какие выставки, спектакли и фильмы?

– Персональную выставку Юрия Пименова в Третьяковской галерее – вновь и вновь улыбаться «Лирическому новоселью» и открыть для себя неизвестные работы. Отловить в Театре Наций «Горбачева» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой и ходить под впечатлением уже полгода, как я. Посмотреть на рисунки и вымышленных героев испанского художника Эдгара Планса в ММОМА. Восхититься красавицами «Музами Монпарнаса» в ГМИИ Пушкина, взять аудиогид и после изучить отдельно биографию, например, Тамары де Лемпицка. Смотреть в «Художественным» ретро-фильмы – например, «Основной инстинкт» идеален для свидания.

А из будущего – жадно ждать открытия новой культурной точки города – ГЭС-2!

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