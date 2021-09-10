РИАМО - 10 сен. Допуск посетителей на территорию Московского Кремля 11 сентября осуществляться не будет, это связано с переносом даты проведения государственного мероприятия, сообщает пресс-служба ФСО России.

В пресс-службе не уточнили, о каком конкретно мероприятии идет речь.

Также в этот день будет отменен церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка.

Ранее в Московском Кремле для посетителей на время закрывали выход через ворота Спасской башни из-за проведения фестиваля «Спасская башня».