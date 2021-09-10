РИАМО - 10 сен. Завершился капитальный ремонт хирургического корпуса Ивантеевской центральной городской больницы. В здании был проведен ремонт фасада, выполнены внутренние отделочные работы, полностью заменены коммуникации, установлены новые лифты, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Ремонт проводили поэтапно, поэтому оказание медицинской помощи жителям не приостанавливалось.

«На данный момент здесь созданы все необходимые условия для качественной диагностики и оперативного лечения пациентов. Установлено современное медицинское оборудование, в том числе аппараты КТ, рентген, УЗИ и другая медтехника. Созданы комфортные условия для врачей и пациентов», - сказала зампредседателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В хирургическом корпусе Ивантеевской больницы развернуто 190 коек круглосуточного стационара, работает реанимация, отделения хирургии, неврологии, офтальмологии, кардиологии, гинекологии, травматологии, урологии, ЛОР, отделения функциональной и рентген-диагностики, приемный покой. Создана доступная среда для маломобильных пациентов.