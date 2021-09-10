РИАМО - 10 сен. Открытие южного вестибюля станции Московского центрального кольца «Кутузовская» прошло в пятницу. Этот вестибюль появился по просьбам пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Станция «Кутузовская» входит в топ-5 самых популярных станций МЦК. В рабочие дни здесь проходит свыше 30 тыс. пассажиров. На «Кутузовской» можно пересесть на столичную подземку, а также на остановки автобусов и электробусов.
Предполагается, что в 2022 году здесь появится пересадка на одноименную станцию Киевского направления ж/д – будущего МЦД-4.
Он подчеркнул, что в планах на ближайшие годы – открытие дополнительных вестиблюлей на семи станциях МЦК.
Благодаря запуску МЦК 5 лет назад улучшилась транспортная доступность 34 районов Москвы, в которых проживают свыше 3 млн человек. Линия до 15% разгрузила метро и на 20-40% – железнодорожные вокзалы.
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