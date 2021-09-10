РИАМО - 10 сен. Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 6,75% годовых, сообщает Федеральное агентство новостей.

Решение приняли на заседании совета директоров Банка России в пятницу.

Как отметили в ЦБ, в втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и возвращается на траекторию сбалансированного роста.

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

Согласно прогнозам, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. Она снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться на уровне 4%.