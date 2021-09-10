РИАМО - 10 сен. После модернизации службы занятости Москвы ежегодно туда обращаются порядка 200 тыс. человек, которые не могут найти работу самостоятельно, сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

«У нас семимиллионный рынок труда, восемь миллионов вакансий. Тем не менее в 2020 году в службу занятости пришли 400 тысяч человек. Когда мы провели реформу службы занятости, к нам в год приходит 200 тысяч человек», — сказала Александрова в ходе IV Форума социальных инноваций регионов.

Она отметила, что задача властей — встроить людей в рынок труда, а это не будет делать ни одно рекрутское агентство.

«Мы очень много работали с персоналом. Мы сократили 300 человек, а 400 заменили другими. Мы сделали рывок от инспектора-бухгалтера, который рассчитывает пособия, до карьерного консультанта», — заключила Александрова.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в российской столице 9-11 сентября. Событие включает в себя свыше 50 мероприятий с мировыми экспертами, а также выставку проектов соцсферы, обсуждение актуальных вопросов здравоохранения, образования, карьеры и другое.