РИАМО - 10 сен. ФАС РФ возбудила дело из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке стекла компаниями «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло», говорится в сообщении пресс-служба подмосковного УФАС России.

В ведомство поступила информация об увеличении стоимости стройматериалов, в том числе листового стекла. Специалисты провели анализ рынка и установили, что рынок листового стекла является высококонцентрированным.

Доминирующее положение в данной сфере занимает несколько компаний-производителей, в том числе «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».

Согласно анализу, цена на листовое стекло в июле этого года по сравнению с июлем прошлого года выросла более чем на 80%, а рост себестоимости товара был незначительным.

По мнению ведомства, такие факты свидетельствую о наличии необоснованно высокой наценки на данную продукцию.