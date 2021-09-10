РИАМО - 10 сен. Российские работодатели стали в 3 раза чаще искать сотрудников на дистанционную занятость, чем в допандемийный период, сообщил генеральный директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.

«Мы анализируем объявления о вакансиях. Удельный вес объявлений, в которых содержатся указания на дистанционную занятость не такой большой, но если сравнивать первый квартал 2021 года с первым кварталом 2020 года, то это трехкратный рост», — заявил Платыгин в ходе заседания на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Он отметил, что при этом на удаленке продолжают трудиться около 3 млн человек.

«Это тренд будет и поддержан, и усилен в предстоящее десятилетие», — заключил Платыгин.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 9-11 сентября. Событие включает в себя свыше 50 мероприятий с мировыми экспертами, а также выставку проектов соцсферы, обсуждение актуальных вопросов здравоохранения, образования, карьеры, технологий и социальной поддержки.

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