РИАМО - 10 сен. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам страны, сообщает Газета.ru.

Это звание утвердили 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Звание «Город трудовой доблести» получили Алдан, Бологое, Воркута, Ступино, Кострома, Лысьва, Дзержинск, Кемерово, Мончегорск, Оха, Сызрань и Чита.

До этого звание «Город трудовой доблести» было присвоено 32 городам РФ.