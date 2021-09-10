РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 сен. Жители Котельников попросили установить в Кузьминском лесопарке урны для уборки за собаками и модульные туалеты, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник отдела по благоустройству Иван Жарков и заместитель главы Котельников Ирина Копыльченко встретились с жителями города и обсудили вопросы по благоустройству Кузьминского лесопарка в 2022 году. В ходе встречи у каждого была возможность задать любой интересующий его вопрос и озвучить свои пожелания по поводу развития лесопарка.

Жители подняли такие темы, как обустройство информационных стендов на входных группах и на всей территории парка, установка специальных урн «Убери за своей собакой», лавочек. Также они попросили сделать стадион, пешеходные дорожки, освещение, модульные туалеты и пешеходные переходы у входных групп.

По вопросам благоустройства будет учтена вся проблематика данной территории.