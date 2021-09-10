РИАМО - 10 сен. В настоящий момент строительная готовности столичного Центра самбо и бокса в Лужниках составляет 47%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в спорткомплексе уже на 97% выполнили работы по устройству монолитных конструкций.

«Строители завершили монтаж фермы перекрытия и монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей. Общая строительная готовность оценивается в 47%», – добавил Андрей Бочкарев.

Сейчас на данном строительном объекте идет устройство фасадов, внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных коммуникаций. Кроме того, строители проводят отделочные работы и устанавливают системы пожаротушения.

Этот объект возводят 1270 человек и 17 единиц техники. Предполагается, что центр достроят до конца текущего года.

Блоки центра самбо и центра бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены фасадом. При этом функционировать они смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться.

На объекте установят зеркальный потолок, а также витражное остекление фасада, которое будет сконструировано таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать с улицы.

В пятницу строящийся центр посетил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве строится дворец единоборств – уникальный объект, где в одном комплексе создаются два центра мирового уровня: центр бокса и центр самбо. Надеюсь, что это строительство объекта будет в ближайшее время закончено. Надеюсь, что в первом полугодии следующего года он уже примет первые соревнования и первых спортсменов», – подчеркнул градоначальник.

Комплекс будет соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо, а по своему наполнению не будет иметь аналогов в мире.