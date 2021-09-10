РИАМО - 10 сен. У трети россиян нет времени на семью и друзей из-за подработки, по данным опроса проекта «Авито Подработка» и сервиса GigAnt. Об этом сообщает Газета.ru.

В онлайн-опросе приняли участие 10 тыс. совершеннолетних респондентов.

У 31% респондентов нет времени на личный досуг и хобби. 18% пожаловались на негативное влияние на здоровье и усталость из-за подработки. 19% респондентов не видят у подработки недостатков.

При этом 80% респондентов назвали подработку возможностью для дополнительного дохода. Участники опроса также отметили удобный график, возможность работать удаленно (24%). 21% респондентов назвали подработку способом полезно провести свободное время. 20% назвали подработку возможностью приобрети новую профессию, получить новые знания. 17% благодаря подработке ощущают финансовую стабильность.

Женщины часто совмещают подработку с уходом за семьей и ребенком. Им нравится возможность работать по гибкому графику.

Молодые люди (18-24 года) часто называли в числе достоинств подработки возможность познакомиться с новыми людьми.