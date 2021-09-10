РИАМО - 10 сен. Авария с участием мотоцикла произошла на внешней стороне 63 километра МКАД, после пересечения с Новорижским шоссе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заняты две полосы движения в сторону Рублевского шоссе, свободными для движения остаются три полосы.

Движение затруднено. Рекомендуется объезжать данный дорожный участок.

За минувшую неделю в Москве произошло 178 ДТП, в которых пострадали 184 человека и погибли 10 человек.