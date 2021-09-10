РИАМО - 10 сен. Мякоть рядом с арбузными корками может содержать наибольшую концентрацию пестицидов, поэтому лучше ее не есть, сообщает aif.ru.

«Арбуз желательно не есть до самой кожуры, не употреблять в пищу белую часть мякоти и не использовать для варки каких-либо блюд арбузные корки», - сказал врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов.

По его словам, именно корки и мякоть рядом с ними сохраняют наибольшую концентрацию гербицидов и пестицидов, которые применяются на полях. Желательно съесть только красную мякоть. Следует внимательно отнестись к выбору арбузов.

Хороший арбуз отличается тем, что он имеет аромат. Также он должен быть красного или розового цвета без ярких прожилок. Арбузы, которые накачаны нитратами, не имеют ровной красивой мякоти. Они выглядят иначе, и ими действительно можно отравиться.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский напомнил, что приобретение бахчевых культур в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья.